Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

21.05.2022 19:19
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDIYeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla taraftarlar karşılaşmaya kısmen ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda 7 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kaldı.MALATYA'NIN SÜPER LİG'DEKİ SON MAÇIMalatya ekibinin bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bir sezon sonra topladığı 47 puanla ligi 5'inci sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. 2'nci Tur'da Slovenya temsilcisi Olimpija'yı eleyen ekip, 3'üncü Tur'da Partizan'ı evinde 1-0 yenmesine rağmen Sırbistan'da 3-1 kaybettiği için gruplara kalamadan elenmişti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
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Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
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