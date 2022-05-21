Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.