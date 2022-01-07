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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı notları - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı notları

07.01.2022 20:04
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı notları

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ikinci yarısı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ikinci yarısı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma ile başladı. İkinci devrenin ve 20'nci haftanın açılış mücadelesinde 46 puanla lider Trabzonspor, 15 puanla ligin son sırasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde konuk etti. Şampiyonluk yolunda rakipleriyle arayı açmak isteyen bordo-mavililer, karşılaşmaya yüksek motivasyonlu çıktı.

10'UNCU BULUŞMA

Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Ligde iç sahada oynadığı son 15 karşılaşmayı kaybetmeyen bordo mavililer, bu maçtan da kayıpsız ayrılarak evinde yenilmezlik serisini 16'ya çıkarmak istiyor.BAŞKAN VE VİSCA MAÇTATrabzonspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği ve bugün resmi sözleşme imzaladığı futbolcu Edin Visca karşılaşmayı tribünlerden takip etti. 48'inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu ve Edin Visca'nın imza töreni için kente gelen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşılaşmayı takip etti.NWAKAEME DÖNDÜTrabzonspor'da Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaimasında ligde daha az forma giyen isimlere şans veren teknik direktör Abdullah Avcı, bu akşamki karşılaşmada eski kadrosunu büyük oranda yeniden sahaya sürdü.Ligin 16'ncı haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan ve o günden beri takımdan ayrı kalan Antony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Beypiliç Boluspor ile oynanan kupa maçında dinlendirilen kaleci Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Cornelius, Yeni Malatyaspor maçında 11'de görev aldı. Afrika Uluslar Kupası'na katılan Djaniny'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Gervinho ve Edgar Ie, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemedi. Dün takım arkadaşlarına veda eden ve bugün kulüpten ayrılacağını açıklayan Abdülkadir Parmak da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.YENİ MALATYASPOR'U COVİD-19 VURDUYeni Malatyaspor cephesinde yaşanan son dakika gelişmesiyle kadrodaki eksik oyuncu sayısı yükseldi. Maça dakikalar kala Adem Büyük'ün üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle karşılaimanın kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Ayrıca  ailevi sebepler dolayısıyla ülkesinde bulunan Ndong da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin milli formasını giyen Tetteh ile Haddadi, sakatlığı bulunan Wallace ve Buğra da Trabzonspor karşılaşmasında formasından uzak kaldı. Öte yandan Öznür Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de koronavirüse yakalandığı için takımının yanında olamadı. STAT ÖNÜNDE AŞI ÇADIRI KURULDUMüsabaka öncesi, Covid-19 hatırlatma dozu aşısını olmayan taraftarlar için stat önünde aşı çadırı kuruldu. Hatırlatma aşısı olmadığı için stada girişine izin verilmeyen taraftarlar çadırda aşılarını yaptırdı.TRİBÜNLER DOLDU

Bordo-mavili taraftarlar, ikinci devrenin açılış maçına büyük ilgi gösterdi. Biletler yüzde 84 oranında tükenirken, 38 bin 742 biletten 32 bin 570'i satıldı.


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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı notları - Son Dakika Spor


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