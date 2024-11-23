Öztürk: Osimhen gibi oyuncular artık ülkemize gelmez - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Öztürk: Osimhen gibi oyuncular artık ülkemize gelmez

Öztürk: Osimhen gibi oyuncular artık ülkemize gelmez

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, ligin gidişatını eleştirerek kaliteli oyuncu transferinin zorlaştığını söyledi.

23.11.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, son haftalarda inanamayacakları şeyler olduğunu belirterek, "Bu şekilde değil Osimhen, bundan sonra 3. sınıf bir futbolcu bile bu ülkeye gelmez" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmandaki Bodrum FK maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda inanamayacakları şeylerin olduğunu ifade eden Öztürk, "Ligin artık bu kadar erken çivisinin çıkmasını beklemiyorduk. Çok da haklılar bir takımla daha 12. haftada 10 puan fark olunca belki hakikaten Osimhen de herkesin ayarını bozdu, bilemiyorum. İnşallah ülkemize bu kalitede oyuncular gelmeye devam eder. Son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. İkinci sıradaki rakibimizin maçın bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum. Çünkü artık herkes skora göre konuşmak standart hale geldi. 3 gün önce spor televizyon kanalında, ikinci sıradaki bir rakibimizin yönetim kurulu üyeleri, al takke, ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı. Şaşırtan ise büyük ümit beslediğimiz, seçilmeleri için büyük gayret gösterdiğimiz hepimizin tüm kulüplerimiz, ikinci sıradaki rakibimizi ayrı tutmak istiyorum, ne olur, olmaz diye onlar risk almak istemediler, boş oy kullandılar. Bizim gibi İbrahim başkana oy vermediler. İbrahim başkan bizi şok ediyor. İbrahim başkan benim çok saygı duyduğum, hürmet ettiğim biri. İki kere konuştu. İlk konuştuğu da Okan hoca ile ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahi yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok, Okan hocaya hemen laf yetiştirildi. İkinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin çıktığı kanala çıktı, gene geldi bizi suçladı. Başkan vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı, inanılır gibi değil. Gene bugün Kayseri'de bir maç oynanıyor, maç devam ediyor. Skoru da beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan. Hakem hata yapabilir bu çok normal ama bir dön VAR'a git. Kostic adamın ayağına basıyor, 4. dakika. Bu herkesin ayarını bozuyor. Bari VAR'a git. Tabii çok haklılar, federasyon başkanı 3 gün önce ikinci sıradaki rakibin yöneticilerinin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Yani bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Yani diğer federasyondan şikayet ettik. Daha burası yeni başladı. Rakibimiz ne diyorsa sanki planlanmış gibi 3 gün sonra aynı kanala çıkıyorlar, aynı şeyleri söylüyorlar. Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu? Türk bayrağı altında yaşadığımız bu ülkede, Atatürk'ü her an andığımız bu ülkede, adam bizi küçük düşüren şeyle yapıyor. Bir maç ceza ile savuşturuluyor. Artık ne taktik kaldı, ne teknik kaldı. Oturduk her gün federasyon başkanı ne diyecek, bize ne ceza verecek, yazıktır günahtır. Bu şekilde değil Osimhen, bundan sonra 3. sınıf bir futbolcu bile bu ülkeye gelmez" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Metin Öztürk, Galatasaray, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öztürk: Osimhen gibi oyuncular artık ülkemize gelmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
19:33 Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Maçta tek gol var, tempo çok yüksek Canlı anlatım! Maçta tek gol var, tempo çok yüksek
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 20:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Öztürk: Osimhen gibi oyuncular artık ülkemize gelmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.