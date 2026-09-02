Özvatan Bal Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Özvatan Bal Futbol Turnuvası sona erdi

Özvatan Bal Futbol Turnuvası sona erdi
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Kayseri Özvatan'da düzenlenen 14 takımlı Bal Futbol Turnuvası'nı Kermelikspor şampiyon tamamladı. 4 grupta oynanan karşılaşmaların ardından İlçe Stadı'nda ödül töreni yapıldı.

Özvatan'da düzenlenen Bal Futbol Turnuvası, 14 takımın katılımıyla futbolseverlere heyecan dolu karşılaşmalar izlettirdi. 14 Takımın 4 grup halinde mücadele ettiği turnuvada Kermelik şampiyonluğa ulaştı.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde ilçe halkının kaynaşması amacıyla düzenlenen Özvatan Bal Futbol Turnuvası son derece renkli görüntülere sahne oldu. Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Özvatan Devlet Hastanesi Spor, Küpeli Spor, Küpeli Kale Spor, Petek Kaya Spor, Özvatan Jandarma Spor, Özvatan Belediye Spor, Taşlık Kevser Mobilya Spor, Özvatan Müftülük Spor, Kermelik Spor, Kermelik Gençlik Spor, Coşkun Spor, Taşlık Spor, Özvatan Kaymakamlık Spor ve Özvatan İlçe Emniyet Amirliği Spor takımları katıldı.

Dört ayrı grupta oynanan maçlar sonunda Kermelikspor şampiyon oldu. Turnuva sonunda İlçe Stadı'nda ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımları kupaları verilirken, ilçede yaşanan futbol heyecanı sona ermiş oldu.

Kaynak: İHA

Özvatan, Kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özvatan Bal Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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