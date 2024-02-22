Özvatan Belediyespor Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubunu Zirvede Bitirerek Süper Amatör Küme\'ye Yükseldi

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubunu zirvede bitiren Özvatan Belediyespor, Süper Amatör Küme'ye yükselmeyi başardı. Antrenör Emrah Çıtak ve golcü Emrecan Tepedaş, şampiyon olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kayseri Şeker 1. Amatör küme B Grubu'nu 37 puanla zirvede tamamlayarak önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de mücadele etme hakkı kazanan Özvatan Belediyespor'da moraller tavan yapmış durumda. Antrenör Emrah Çıtak, bir sezonun emeğini şampiyonluk ile taçlandırdıklarını söyleyerek, "Oyuncularımız ayaklarına sağlık. Haklı bir şampiyonluk kazandık. Umarım bu başarımızı Süper Amatör Küme'de de sürdürürüz" dedi.

Kırmızı siyahlı takımın golcü oyuncusu Emrecan Tepedaş da, takım arkadaşları ile birlikte saha içerisinde uyumlu çalışmanın neticesinde şampiyonluğu yakaladıklarını söyledi. Emrecan, "Takımım şampiyon, ben de gol kralı oldum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ