P. Karşıyaka, altyapısından yetişen Mert Celep'le yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

P. Karşıyaka, altyapısından yetişen Mert Celep'le yeni sözleşme imzaladı

P. Karşıyaka, altyapısından yetişen Mert Celep\'le yeni sözleşme imzaladı

P. Karşıyaka, altyapısından yetişen forvet oyuncusu Mert Celep'le 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon başarılı performans sergileyen Celep, takımın iç transfer çalışmaları kapsamında kadroda tutuldu.

06.08.2024 15:24
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P. Karşıyaka, altyapısından yetişen forvet oyuncusu Mert Celep'le yola devam kararı aldı. 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunu yapılandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şu ana kadar dış transferde James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, iç transferde de atağa geçerek altyapısından yetişen forvet oyuncusu Mert Celep'le yola devam kararı aldı. Yeşil-kırmızılı ekibin 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayla Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta süre alan Mert Celep; sahada 7.1 dakika kalmayı başarırken, bu süreçte de 2.5 sayı, 1.3 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarını tutturdu.

Öte yandan Kenan Sipahi ve Errick McCollum ile sözleşme imzalayan P. Karşıyaka'nın, Jaylon Brown ve Vernon Carey için nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor P. Karşıyaka, altyapısından yetişen Mert Celep'le yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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