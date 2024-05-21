P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi\'nde yarı finale yükseldi

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, A. Efes ve Fenerbahçe'yle son 4'e kalarak yarı finalde İstanbul dışından tek takım konumunda bulunuyor. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final maçları ise 29 Mayıs, 31 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde oynanacak.

21.05.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, A. Efes ve Fenerbahçe'yle son 4'e kalarak yarı finalde İstanbul dışından tek takım konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyet 9 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan P. Karşıyaka, play-off çevrek finalinde ligi 5. sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti. Saha avantajını elinde bulunduran yeşil-kırmızılılar, evindeki ilk maçı kaybetmesine rağmen ikinci maçı kazanıp seriyi 1-1'e getirdi. P. Karşıyaka, İzmir'de oynanan son maçı da kazanarak durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükselen taraf oldu. P. Karşıyaka'nın yanı sıra son 4'te Beşiktaş, A. Efes ve Fenerbahçe de bulunurken, yeşil-kırmızılılar bu takımlar arasında İstanbul dışından tek takım konumunda bulunuyor. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, ligi kendisinden ön sıralarda tamamlayan bu takımlara karşı istediği sonuçlara alarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yarı final tarihleri belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükselerek A. Efes ile eşleşen P. Karşıyaka'nın maç tarihleri belli oldu. 3 galibiyet alacak takımın finale yükseleceği seride 1. maç 29 Mayıs, 2. maç 31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. 3. maç ise 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak. Gerekmesi halinde 4. maç 4 Haziran'da İzmir'de, 5. maç ise 6 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, İstanbul, Beşiktaş, Efes, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:45:52. #1.12#
SON DAKİKA: P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement