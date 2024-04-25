P. Karşıyaka\'da Kenan Sipahi sakatlandı

Spor

P. Karşıyaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kenan Sipahi'nin, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanan Tofaş maçında sakatlandığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka'da sakatlık krizi yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda takımın en önemli oyuncularından pivot Vernon Carey'yi sakatlıktan dolayı yaklaşık 10 aylığına kaybeden yeşil-kırmızılılar, şimdi de oyun kurucu Kenan Sipahi'den kötü haber aldı. Ligin 28. haftasında oynanan Tofaş maçında sakatlık yaşayan oyuncunun 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasında forma giyemeyeceği duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynadığımız Tofaş maçı sırasında hamstring kas grubunda ağrı hisseden sporcumuz Kenan Sipahi'nin maç sonrası gerekli tetkikleri yapılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun biceps femoris kasında evre 2 kas yırtığı tespit edilmiş ve tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Kenan Sipahi hafta sonu Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaktır" ifadelerine verildi. - İZMİR