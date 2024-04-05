P. Karşıyaka, Galatasaray\'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında P. Karşıyaka, yarın Galatasaray'a konuk olacak.
P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 17 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, Galatasaray ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek ilk üç sıraya iyice yaklaşmayı planlarken, Galatasaray ise İzmir ekibini mağlup ederek play-off hattında rahat nefes almak istiyor.
İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 98-76 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR
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Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi. Maçın başında VakıfBank'ın aldığı sayı sonrası yaşanan sevinç anları viral oldu. Ayrıca mücadelenin ilk dakikalarında Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları birbirine değdi.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu ve Bulgaristan Ritmik Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Sofya Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda Antalyaspor'un sporcusu Melisa Sert, altın madalya kazandı. Sert, 3 kurdele - 2 top aleti finalinde 27 bin 200 puan toplayarak birinci oldu. Milli takımın madalya topladığı turnuva 7 Nisan'da sona erecek.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, yarın sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka ile iki takım, ligde 160. kez rakip olacak. Roma 5. sırada bulunurken, Lazio ise 7. basamakta yer alıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 159 maçta Roma'nın 56 galibiyeti, Lazio'nun ise 42 galibiyeti bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Serdar Azmoun, Mattia Zaccagni ve Manuel Lazzari bu maçta forma giyemeyecek.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen turistleri ağırlayacak. Merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler, 159 santimetre kar ölçüsüne sahip olan kayak pistlerinde keyifli bir tatil geçirebilecekler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kayak merkezinin 3200 rakımdan sıfır lokasyonuna kadar kayılabilir durumda olduğunu belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldığını ve sezonun Haziranın ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlik kamplarında görevlendirilmek üzere 660 gönüllü kamp lideri alımı yapacak. Adaylar, 15 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gönüllü liderliği havuzunu yenileme ve genişletmeyi amaçlayarak, rol model, gençleri yönlendiren, grup dinamiklerini etkin yönetebilen, yeteneklerini, bilgisini ve uzmanlığını paylaşan kişiler arasından 660 yeni kamp liderini seçecek. Yeni liderlere üç dönem halinde 6 gün süreyle eğitimler verilecek. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlik kamplarının gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, bu yıl yapılacak alımla programı daha da güçlendirmeyi ve gençlere daha kaliteli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade etti.
Survivor 2024 All Star'da eleme potasında yer alan 4 adaydan biri adaya veda etti. İlk turda Sercan ve Özgür potadan çıkmayı başardı. İkinci turda ise Hakan ve Poyraz yarıştı ve Poyraz elendi. Poyraz, elenmesinin ardından duygusal bir açıklama yaparak kendini toparlamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri, Bursa'da düzenlenen Oryantiring Bölge Yarışmalarında büyük bir başarı elde etti. Genç erkekler B takımı bölge birincisi olurken, A takımı bölge ikincisi oldu. Genç kız A takımı ise bölge ikincisi olarak Türkiye finallerinde Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı. Tepebaşı İlçe Müdürlüğü, bu başarıda emeği bulunan yöneticileri, danışman öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Bilecik U17 Gençler Ligi futbol müsabakalarının 2024 sezonu kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi. Kura çekimine Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve kulüp başkanları katıldı. Ligde şampiyon olacak takım Bilecik'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.
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