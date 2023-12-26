P. Karşıyaka, ligin en fazla sayı atan ikinci takımı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, bu sezon ligde oynadığı 13 maçın 8'inde 90 ve üzerinde sayı atmayı başardı. Böylece bin 159 sayı üreten yeşil-kırmızılılar, Bahçeşehir Koleji'nden (1176) sonra ligin en fazla sayı atan ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, bu sezon oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak ligde 3. sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, üretkenliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Ligde çıktığı 13 maçın 8'inde 90 ve üzerinde sayı atmayı başaran yeşil-kırmızılılar, toplam bin 159 sayı üretti. Böylece İzmir ekibi, Bahçeşehir Koleji'nden (1176) sonra ligin en fazla sayı atan ikinci takımı olmayı başardı.

Öte yandan İzmir ekibinde en fazla skor üreten oyuncu 178 sayı ile Kelan Martin olurken, ABD'li oyuncuyu ise 177 sayı ile Errick McCollum takip etti. - İZMİR