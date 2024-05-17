P. Karşıyaka'nın Vitto Brown'u boyun travması geçirdi - Son Dakika
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P. Karşıyaka'nın Vitto Brown'u boyun travması geçirdi

P. Karşıyaka\'nın Vitto Brown\'u boyun travması geçirdi

P. Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Vitto Brown'da kırık olmadığını fakat ABD'li oyuncunun boyun travması geçirdiğini açıkladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, oyuncunun tedavisine hemen başlandığını duyurdu.

17.05.2024 10:02
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P. Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Vitto Brown'da kırık olmadığını fakat ABD'li oyuncunun boyun travması geçirdiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 1. maçında Galatasaray'la karşı karşıya gelen P. Karşıyaka'da Vitto Brown üzüntüsü yaşanmaya devam ediyor. Devrenin bitimine 5 dakika kala smaca giderken rakibinin yaptığı müdahaleyle yere düşüp sakatlık yaşayan Brown'un boyun travması geçirdiği duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynadığımız Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında sakatlanan oyuncumuz Vitto Brown'a sağlık ekibimiz tarafından gerekli ilk müdahale yapılmıştır. Boyun travması geçiren oyuncumuzun yapılan tetkiklerinde kırık tespit edilmemiş olup travmaya bağlı kas ağrılarının tedavisine hemen başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan P. Karşıyaka, bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılılar, rakibine yenilmesi halinde normal sezonu play-off çeyrek final aşamasında noktalayacak. İzmir ekibinin galibiyet alması durumunda ise yarı finale çıkan takımı 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak son maç belirleyecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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