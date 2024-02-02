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P. Karşıyaka, Türk Telekom'a konuk olacak - Son Dakika
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Spor

P. Karşıyaka, Türk Telekom'a konuk olacak

P. Karşıyaka, Türk Telekom\'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında P. Karşıyaka, yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. P. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, Türk Telekom ise 10. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar zirveye yaklaşmayı hedeflerken, Türk Telekom play-off hattına girmek istiyor. Müsabakada Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal ve Erhan Gürsel hakem üçlüsü görev yapacak.

02.02.2024 10:36
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 12 galibiyet 6 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Türk Telekom ise 8 galibiyet 10 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek zirveye yaklaşmayı planlarken, Türk Telekom ise yeşil-kırmızılı ekibi kayıpsız geçerek play-off hattına girmek istiyor. Müsabakada Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal ve Erhan Gürsel hakem üçlüsü görev yapacak.

Öte yandan P. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 100-80 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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