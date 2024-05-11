Pacers, Knicks'i mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi - Son Dakika
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Spor

Pacers, Knicks'i mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi

NBA Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında Indiana Pacers, New York Knicks'i 111-106 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi. Tyrese Haliburton, Pascal Siakam ve Myles Turner'ın performansıyla Pacers galibiyeti elde etti. Knicks'te ise Donte DiVincenzo ve Josh Hart'ın çabaları mağlubiyeti önleyemedi. Aynı gün oynanan Batı Konferansı maçında ise Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'ı 117-90 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.

11.05.2024 11:00
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NBA'de Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı New York Knicks'i 111-106 mağlup ederek, seriyi 2-1'e getirdi.

NBA play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers, evinde mücadele ettiği New York Knicks'i 111-106'lık skorla mağlup etti ve seriyi 2-1'e getirdi. Pacers'da Tyrese Haliburton 35 sayı, 7 asist, Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaund ve Myles Turner da 21 sayı, 10 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Knicks'de ise Donte DiVincenzo 35 sayı, 3 ribaund ve Josh Hart da 10 sayı, 18 ribaund ile mücadele etse de mağlubiyeti önleyemedi.

Denver seride ilk galibiyetini aldı

Batı Konferansı'nda Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'ı 117-90'lık skorla yendi ve seriyi 2-1'e getirdi. Denver'da Jamal Murray 24 sayı, 5 asist, Nikola Jokic de 24 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double double yaptı. Minnesota'da ise Anthony Edwards 19 sayı, 6 ribaund, Karl-Anthony Towns da 14 sayı, 5 ribaund karşılaşmayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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