Palandöken\'de Snowboard Dünya Kupası Heyecanı

08.03.2026 18:57
FIS SBX Snowboard Dünya Kupası, Erzurum Palandöken'de büyük bir katılımla başarıyla tamamlandı.

6-8 Mart tarihleri arasında Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS SBX Snowboard Dünya Kupası organizasyonu, yoğun katılım ve büyük heyecana sahne olan yarışların ardından başarıyla tamamlandı.

15 farklı ülkeden yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda sporcular, Palandöken'in zorlu parkurunda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyon, hem sporcuların performansı hem de yüksek katılımıyla kış sporları adına önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Erzurum Palandöken'de gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin uluslararası kış sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.

Yarışların ilk gününde erkeklerde Almanya'dan Leon Ulbricht birinci, Fransa'dan Aidan Chollet ikinci ve Kredisi Bozzolo üçüncü olurken, kadınlar yarışında Fransız Lea Casta birinci, Chloe Trespeuch ikinci ve Julia Nirani-Pereira üçüncü oldu. Turnuvanın son gününde ise; erkeklerde Fransa'dan Aidan Chollet birincilik, Almanya'dan Leon Ulbricht ikincilik ve Fransa'dan Jonas Chollet üçüncülük elde etti. Son gün kadınlar yarışlarında ise; Büyük Britanya'dan Charlotte Bankes birinci, Fransa'dan Lea Casta ikinci ve İsviçre'den Noemie Wiedmer üçüncü bitirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

