Palandöken Kayak Merkezi'nde Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Başladı

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Başladı

Erzurum'da düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası başladı. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada heyecanlı yarışlar yaşanıyor.

20.07.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Palandöken Kayak Merkezi'nde üç gün boyunca devam edecek olan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda heyecanı başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destek verdiği ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün heyecanı geride kaldı. İlk gün yapılan yarışlarda sporcular zorlu parkurda kıran kırana performanslar sergilerken, zaman zaman da zor anlar yaşadı. Short Track XCC Yarışı, Cross Country (Yıldızlar ve Minikler), Cros Country (Elit- U23-Genç-Master) ve Eliminatör XCE Yarışı şeklinde yapılacak olan yarışlar heyecanlı anlara sahne oluyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na, 81 ilden 25 kategoride 300'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Yarışmaların ilk gününde büyük erkek ve büyük kadınlar 1.5 kilometrelik zorlu pistte yarıştı. Gün sonunda erkeklerde Emre Yavuz, kadınlarda ise Azize Bekar ilk sırayı aldı.

"2028 Olimpiyatları'na katılacak sporcular belirlenecek"

Üç noktadan oluşan 2 kilometre uzunluğunda bir parkurun olduğundan bahseden Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, "Türkiye'nin enleri burada. 81 ilden toplam 300 sporcumuz 3 gün boyunca ter dökecek. Ev sahipliğinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Burası yaklaşık 3 aydır büyük bir emeğin karşılığında hazırlanmaya çalışılıyor. Çünkü 3 aydır titizlikle, emek sarf ederek parkurlar yapılıyor. Ancak devam eden yağışlardan sonra pistler tekrar elden geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada büyük erkek ve kadınlar, alacakları puanlarla Rusya'ya gidecek. Uluslararası Bisiklet Birliği'ne gönderilecek ve orada olimpiyat puanı alıp 2028 Olimpiyatları'na hazırlanacaklar" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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