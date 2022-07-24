Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı - Son Dakika
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Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı

24.07.2022 23:09
Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı

Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina-Camelia Begu, kupanın sahibi oldu.

Palermo Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Irina- Camelia Begu, kupanın sahibi oldu.

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Begu ile dünya sıralamasının 78. basamağında yer alan İtalyan Lucia Bronzetti karşılaştı.

1 saat 33 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki Begu, kupanın sahibi oldu.

Yaklaşık beş yıl aranın ardından yeniden bir turnuvadan zaferle ayrılan Rumen tenisçi, kariyerinin beşinci tekler şampiyonluğuna imza attı.

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Kaynak: AA

Camelia Begu, Palermo, İtalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Palermo Açık'ı Rumen tenisçi Begu kazandı - Son Dakika
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