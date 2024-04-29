Paletli Yüzme Şampiyonasında 3 Rekor Kırıldı - Son Dakika
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Paletli Yüzme Şampiyonasında 3 Rekor Kırıldı

Paletli Yüzme Şampiyonasında 3 Rekor Kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 21 kulüp yarıştı. Şampiyonada Masal Özgü Koyuncu ve Arda Karacabay gençler kategorisinde rekor kırdı. Ayrıca, Adasu Ramazanoğlu, Derin Toparlak ve Ömer Faruk Saydam da birçok kategoride şampiyonluk elde etti. Bakırköy Ata Spor Kulübü ise takım sıralamasında kadınlarda birinci, erkeklerde ise ikinci oldu.

29.04.2024 18:41
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 rekor kırıldı.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 21 kulüp katıldı.

İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübünden Masal Özgü Koyuncu, 100 metre çift palette 50,77 saniyelik derecesiyle gençler 14-15 ve 16-17 yaş gruplarında iki ayrı rekora imza attı.

Bakırköy Ata Spor Kulübünden Arda Karacabay da 50 metre çift palet yarışmasını 20,13 saniyede tamamlayarak gençler 16-17 yaş grubunda Türkiye rekoru kırdı.

Toplam 219 sporcunun katıldığı şampiyonada Bakırköy Ata Spor Kulübünden Adasu Ramazanoğlu kadınlarda en çok şampiyonluğun sahibi oldu. Ramazanoğlu, 200, 400, 800 metre su üstü ve 400 metre çift palette şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Bakırköy Ata Spor Kulübünden Derin Toparlak ile Bakırköy Su Sporları Kulübünden Ömer Faruk Saydam ise 4 kez altın madalya ile erkeklerde şampiyonluk kürsüsüne en çok çıkan sporcular oldu. Derin Toparlak, 200, 400, 800 ve 1500 metre su üstü yarışlarında şampiyonluğa ulaşırken, Ömer Faruk Saydam 50 metre dip, 50 metre su üstü, 100 metre ve ilk kez yapılan 200 metre tüp yarışlarında altın madalya aldı.

Bayrak yarışlarında Bakırköy Ata Spor Kulübünün kadın ve erkek takımları, 4x100 ve 4x200 metre su üstü, 4x100 metre çift palet yarışlarında tüm şampiyonlukları kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonluk yarışlarına katılan kulüp sporcularının başarı puanlarına göre yapılan takım sıralamasında kadınlarda Bakırköy Ata Spor Kulübü en başarılı takım olurken, Smaç Spor Kulübü ikinci, İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübü üçüncülük elde etti. Erkeklerde ise Bakırköy Ata Spor Kulübü birinci, Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü ikinci, Anadolu Yakası Spor Kulübü üçüncülükle şampiyonayı tamamladı.

TSSF Başkanı Fatih Uysal yaptığı açıklamada "Paletli yüzme, uluslararası başarılara imza attığımız branşlarımız arasında yer alıyor. Altyapıdan yetişen başarılı sporcularımızın yeni Türkiye rekorlarına imza atması hepimizi gururlandırdı. Organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Madalya alan tüm sporcularımızı ve kulüplerimizi kutluyor, rekor kıran sporcularımızı alkışlıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza ve spor kulüplerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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