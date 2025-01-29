Palu\'da Renkli Kış Kampı

Spor

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen kış kampı, renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Palu İlçe Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kış kampı, çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturdu. Yoğun katılımın sağlandığı kamp süresince çocuklar hem eğlendi hem de çeşitli aktivitelerle kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kış kampı projesini çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, ekip çalışması becerilerini artırmak ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla düzenleniyoruz. Kamp kapsamında spor aktiviteleri, sanatsal etkinlikler, eğitici atölyeler ve oyunlar gibi birçok farklı faaliyet gerçekleştirildi" dedi. - ELAZIĞ