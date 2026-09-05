Palut: Kötü süreçteyiz, takım olarak 4 mağlubiyeti geride bırakıp toparlanmalıyız - Son Dakika
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Palut: Kötü süreçteyiz, takım olarak 4 mağlubiyeti geride bırakıp toparlanmalıyız

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Trenyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK'ye deplasmanda 1-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, kötü bir süreçten geçtiklerini ve bu görüntüyle sahada kalmaları halinde bir şeylerin değişmeyeceğini söyledi. Palut, 4 mağlubiyetle yaşamayı bırakıp en kısa sürede ilk adımı atmaları gerektiğini belirtti.

Trenyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, kötü bir süreçten geçtiklerini, bir an önce adım atıp toparlanmaları gerektiğini söyledi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Erzurumspor FK'nin karşılaşmaya daha iyi hazırlandığını belirterek, "Tek kelimeyle kötü bir süreç. Müsabakada inanılmaz mücadele eden, maçı çok daha fazla isteyen, her top için savaşan, inanan ve birlikte hareket eden bir takım gördüm. O takımı bu şekilde hazırlayan mutlaka bir teknik direktör var. Mücadelelerinden dolayı Erzurumspor takımını ve oyuncularını iyi hazırlayan Serkan hocayı tebrik ediyorum. Bugün sahada Konyaspor'dan daha iyi mücadele eden bir futbol takımı ve Konyaspor'un teknik direktöründen çok daha iyi hazırlayan bir Erzurumspor teknik direktörü vardı." diye konuştu.

Böyle bir tabloyu beklemediğini anlatan Palut, "Futbol kötü oynanabilir. İstediğin kadar pozisyon yakalayamayabilirsiniz ama ikili mücadele, kaybetme kabullenişliği, ortak topları rakibe bırakma kabülü sahada görmek istedemediğimiz durumlar. Bunu söylerken oyuncuların yaptığı ve yapamadığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum. Bu görüntüyü beklemiyordum. Demek ki iyi hazırlayamamışım. Erzurumspor'u kutluyorum. Her şeyden önce savaşmamız, inanmamız ve ayağa kalkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Palut, bir an önce toparlanmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyun hakkında iyi bir şey söylemek istemiyorum. İstenilen noktada olmadığı için insanları az şeylerle mutlu edecek yaklaşımda bulunmak istemiyorum. Goller tabii ki kırılma anlarıdır, belki gol yemesek oyun daha dengede gidecekti. Bir anda Erzurumspor daha iyi bir duruş gösterip savaşmaya başladı. Belki riskler alacaklardı ve bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Melih'in pozisyonu gol olabilirdi, en azından beraberlik, hatta galibiyete ışık tutabilirdi. Mağlubiyet serisi evet çok kötü, ne diyeyim. Gerçekten bu halde olduğumuz için çok üzgünüm. İnsanları üzdüğümüz için daha daha üzgünüm. Futbolda bunlar yaşandı mı yaşandı ama normal karşılamıyorum. Altından kalkılabilir mi, bir şeyleri değiştirirsek altından kalkabiliriz. Ama bu görüntü ile sahada yer alırsak takım olarak diyorum oyunculara söylemiyorum yanlış anlaşılmasın değişen bir şey olmaz. Onun için bu 4 mağlubiyetle yaşamayı bırakıp hemen ilk adımı en kısa sürede atmamız lazım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Palut: Kötü süreçteyiz, takım olarak 4 mağlubiyeti geride bırakıp toparlanmalıyız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Palut: Kötü süreçteyiz, takım olarak 4 mağlubiyeti geride bırakıp toparlanmalıyız - Son Dakika
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