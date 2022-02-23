Pamukkale Belediyespor bir oyuncusuna daha milli takımdan davet - Son Dakika
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Pamukkale Belediyespor bir oyuncusuna daha milli takımdan davet

23.02.2022 13:47
Pamukkale Belediyespor bir oyuncusuna daha milli takımdan davet

Pamukkale Belediyespor bir oyuncusuna daha milli takımdan davet geldi.

Pamukkale Belediyespor bir oyuncusuna daha milli takımdan davet geldi. Sporcu İlker Gündüz, Balıkesir'deki Tekerlekli Sandalye Basketbol U23 Genç Erkekler Milli Takım Kampı'na davet aldı.

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında bir kez daha milli takım sevinci yaşanıyor. Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün 2015 yılından beri aktif olarak liglerde yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, takım başarıları yanında bireysel olarak sporcuların başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Denizli'nin ilk tekerlekli basketbol takımı her sezon adından başarıyla söz ettirirken, sporcularından Meryem Tan ve Mine Ercan Milli Takım'ın gözde oyuncularından olmayı kısa sürede başarmışlardı. Halen Milli Takım oyuncusu olan Meryem Tan ve Mine Ercan'ın yanı sıra, Yunus Emre Bal ve Hüseyin Çelikel'de Milli Takım'dan davet alan oyuncular arasına girmişti. Son olarak da Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcusu İlker Gündüz'de Milli Takım'dan davet aldı.

"İlçemizin ve şehrimizin adını başarıyla söz ettirmek adına çok çalışıyorum"

Pamukkale Beleyespor'lu oyuncu İlker Gündüz, 27 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleşecek olan, Tekerlekli Sandalye Basketbol U23 Genç Erkekler Milli Takım Kampı'na davet aldı. Oyuncu, kamp hazırlıklarını sürdürürken, "Pamukkale Belediyespor'da oynamaktan büyük keyif alıyorum. Amacım tabi ki Milli Takıma dahil olabilmek. Takımımızda ki diğer sporcu arkadaşlarımız gibi ben de iyi bir performans göstererek hem belediyemizin, ilçemizin ve şehrimizin adını başarıyla söz ettirmek adına çok çalışıyorum. Takım olarak ve bireysel olarak bizleri her zaman destek veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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