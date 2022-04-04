Pamukkale Belediyespor'dan 2 güzel haber - Son Dakika
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Pamukkale Belediyespor'dan 2 güzel haber

04.04.2022 14:26
Pamukkale Belediyespor'dan 2 güzel haber

Pamukkale Belediyespor'dan güzle haberler gelmeye devam ediyor.

Pamukkale Belediye spor'dan güzle haberler gelmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı takımın sporcuları Ayak Tenisi Milli takımı ile Avrupa üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Güreşte de okullar arası müsabakalarda Ercan Bakan, grup müsabakalarında üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Pamukkale Belediyespor çeşitli branşlarda başarılar elde etmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı kulübün en yeni branşlarından biri olan ayak tenisinde 4 sporcu Ozan Barış Özdemir, Halil Mert Güven, Batuhan Cesur ve İbrahim Mert Yeşiltepe Antalya'da yapılan Ayak Tenisi Milli takımı hazırlık kampına katılmıştı. Kampta yapılan çalışmalar sonrası 4 isim Türkiye Ayak Tenisi U 21 Milli takımında yer almayı başardı. Fransa, Romanya, İtalya, İsveç, Slovakya, Macaristan, Moldova, Danimarka, Hırvatistan, Çekya, İsrail, Azerbaycan ve KKTC'nin katılımıyla gerçekleşen Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda sporcular ay-yıldızlı formayı başarıyla giydi. Halil Mert Güven, Ozan Barış Özdemir ve İbrahim Yeşiltepe'nin de yer aldığı milli takım, U 21 kategorisi Tripple Mix kategorisine Romanya ve Moldova'ya 2-0 yenilirken, KKTC'yi 2-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde etti. Ozan Barış Özdemir, İbrahim Yeşiltepe ve Batuhan Cesur'un yer aldığı U 21 Double Mix kategorisinde ise ay-yıldızlı takımımız yine Romanya ve Moldovya'ya 2-0 yenilirken, KKTC'yi 2-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Ercan Bakan Türkiye şampiyonasına gidecek

Öte yandan Pamukkale Belediyesi'nin güreş branşında spor yaşamına devam eden Ercan Bakan, Uşak'ta yapılan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Bölge Şampiyonası'nda boy gösterdi. Ahmet Nuri Erikoğlu Ortaokulu'nda eğitim hayatına devam eden 48 kilogram sporcusu 13 yaşındaki Ercan Bakan, kategorisinde üçüncü olmayı bildi. Başarılı sporcu 27-30 Nisan 2022 tarihlerinde Kırşehir'de yapılacak olan Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil edecek. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor'dan 2 güzel haber
Pamukkale Belediyespor'dan 2 güzel haber

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Pamukkale, Türkiye, okullar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale Belediyespor'dan 2 güzel haber - Son Dakika


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