Üye Girişi
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi - Son Dakika

Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi

10.01.2022 13:45
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi

Pamukkale Belediyespor'u farklı branşlarda temsil eden sporcular başarılı sonuçlara imza attı.

Pamukkale Belediye spor'u farklı branşlarda temsil eden sporcular başarılı sonuçlara imza attı. Voleybol, tekerlekli sandalye, dart ve karatede alınan sonuçlar yüz güldürdü.

Sporda başarılı sonuçlarla dikkat çeken Pamukkale Belediyespor farklı branşlarda güzel sonuçlara imza attı. Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden Pamukkale Belediyespor, ligin 12. Haftasında Hasan Güngör Spor Salonu'nda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Maça iyi başlayan mavi-beyazlı takım ilk seti 25-5, ikinci seti 25-19 ve son seti de 25-14 galip tamamlayarak salondan 3-0 galip ayrıldı. Pamukkale Belediyespor bu galibiyetle puanını 26'ya çıkararak averajla üçüncü sırada yer aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de yer alan Pamukkale Belediyespor, 5. Haftada deplasmanda Çarşamba Belediye Engelliler Spor Kulübü'ne konuk oldu. Mavi-beyazlı takım zorlu maçta rakibini 64-55 mağlup etmeyi bildi.

Karate dalında ise Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakalarında Pamukkale Belediyesporlu sporcular da mücadele verdi. A Genç Kızlar 52 kg kumite dalında Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Doruk ve B Genç Erkekler 74 kg kumite dalında Naile - Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi adına yarışan Batuhan Doruk birinciliği elde ederken, Aydem Fen Lisesi öğrencisi A Genç 66 kg kumitede de Talat Ayberk Uçar da ikinci oldu. Birinci olan sporcular Şubat ayında gerçekleşecek olan bölge birinciliği müsabakalarında mücadele edecek.

Yine Dart branşında yapılan Okullar Arası Dart İl Birinciliği'nde de spor yaşamını Pamukkale Belediyespor çatısı altında sürdüren sporcuların yer aldığı takımlar dereceye girdi. Ceylin Ataş, Esma Doğan ve Pınar Önay'ın yer aldığı Yatağan Ortaokulu takımı kızlar kategorisinde Denizli şampiyonu olurken, Emin Furkan Şahin'in bulunduğu Yatağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı da erkeklerde il birincisi oldular. Aynı kategoride ikinci olan Oya- Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi takımında ise Hasan mert Arslan ve Ömer Özler bulundu. Kızlarda Denizli ikinciliğini elde eden Tekkeköy Ortaokulu'nda ise Pamukkale Belediyespor'un bünyesinde yer alan Zehra Gemi ve Harun salih Turgut bulunuyor. Kategorilerinde birinci olan takımlar ilimizi Kocaeli, Uşak ve Adana'da yapılacak olan bölge şampiyonlarında temsil edecek. Ayrıca Okullar Arası Güreş İl Birinciliği'nde Pamukkale Belediyesporlu Atatürk mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beytullah Sarı Gençler B Kategorisinde İl Birincisi oldu. Sarı, Manisa'da yapılacak olan bölge şampiyonasında boy gösterecek.

"Bizim amacımız ilçemizdeki gençlerin sporla ilgilenerek başarılara imza atması"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yer alan gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak amacıyla kulübün aktif olduğunu ifade ederek, "Kulübümüz bünyesinde yer alan voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımız profesyonel liglerde oynadıkları müsabakaları galibiyetle tamamladı. Dart ve karate dallarında ise spor yaşamlarını kulübümüzde sürdüren sporcuların yer aldığı okul takımları dereceye girmeyi başardı. Bizim amacımız ilçemizdeki gençlerin sporla ilgilenerek başarılara imza atması. Biz daha çok gencimizin spor yapması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi
Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi

YORUMLAR
500

Tekerlekli Sandalye, Anadolu Lisesi, Pamukkale, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi - Son Dakika Spor


İsveç Başbakanı evinde kaçak göçmen çalıştırıyor İsveç Başbakanı evinde kaçak göçmen çalıştırıyor         
14:52
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli! Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!         
14:44
İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim         
14:35
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 14:55:31. #1.11#
SON DAKİKA: Pamukkale Belediyespor hafta sonunu başarılı geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement