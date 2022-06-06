Pamukkale Belediyesporlu güreşçiden altın madalya - Son Dakika
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Pamukkale Belediyesporlu güreşçiden altın madalya

06.06.2022 14:42
Pamukkale Belediyesporlu güreşçiden altın madalya

Pamukkale Belediyesporlu pehlivan Beytullah Sarı, katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde altın madalyaya abone oldu.

Pamukkale Belediyesporlu pehlivan Beytullah Sarı, katıldığı yağlı pehlivan güreşlerinde altın madalyaya abone oldu. Başarılı sporcu son olarak Kocaeli Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşlerinde tozkoparan dalında 80 sporcu arasında birinciliğe ulaştı.

Pamukkale Belediyespor geçen yıl yapılan Pamukkale Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ardından bu branşta faaliyetlerine başlamıştı. Mayıs ayı başında yeni sezon yağlı pehlivan güreşlerinde mavi-beyazlı kulübün sporcuları mücadele etmeye başladı. Pamukkale Belediyesporlu 14 yaşındaki Beytullah Sarı bu sezon tozkoparan dalında er meydanına çıktı. Bir çok müsabakadan başarıyla dönen güreşçi, son olarak 4-5 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yine tozkoparan dalında bu kez 80 sporcu arasında birinci olarak bir kez daha altın madalya almaya hak kazandı.

Başarılı sporcu yağlı pehlivan güreşlerinin yanı sıra minder güreşinde de başarılı sonuçlara imza atıyor. 26 Mayıs tarihinde Bursa'da yapılan U 15 Serbest Stil Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 75 kilogramda mindere çıkan Beytullah Sarı, 74 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya aldı. Beytullah Sarı bu sonuçla kategorisinde ilk 4 sporcunun milli takıma seçilmesi nedeniyle milli takıma seçilme başarısını gösterdi.

"Desteğimiz devam ediyor"

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, spor konusunda mavi-beyazlı kulübün başarılarla anılmaya başlandığını ifade ederek, "Yağlı pehlivan güreşleri iddialı olduğumuz bir dal. 14 yaşındaki Beytullah Sarı katıldığı hem yağlı pehlivan güreşleri hem de minder güreşlerinde hem Pamukkale'mizi hem de Denizli'mizi başarıyla temsil ediyor. Kendisinin başarılarının devamını dilerim" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesporlu güreşçiden altın madalya
Pamukkale Belediyesporlu güreşçiden altın madalya

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Pamukkale, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pamukkale Belediyesporlu güreşçiden altın madalya - Son Dakika

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