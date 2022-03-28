Pamukörenspor Burak Can'ı unutmadı - Son Dakika
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Pamukörenspor Burak Can'ı unutmadı

28.03.2022 09:59
Pamukörenspor Burak Can'ı unutmadı

Süper Amatör Birinci Grup Lig şampiyonu olan Pamukörenspor'un sevilen futbolcularından olan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden Burak Can Öner için verilen söz unutulmadı.

Süper Amatör Birinci Grup Lig şampiyonu olan Pamukörenspor'un sevilen futbolcularından olan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden Burak Can Öner için verilen söz unutulmadı. Şampiyon takım Öner'in kabrini ziyaret ederek şampiyonluk kupasını götürdü.

Pamukörenspor'un, 'Burak Can Öner için mücadele edeceğiz' sözü şampiyonluk kupasıyla yerine getirildi. Pamukörenspor'un şampiyonluk töreninde Burak Can Öner'in madalyası, babası Hüseyin Öner'e takdim edildi. Duygulanarak göz yaşlarına hakim olamayan baba Öner, Pamukörenspor'u tebrik etti. Pamukörenspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları şampiyonluk kupasını yanarına alarak Horsunlu Mahalle Mezarlığı'ndaki Burak Can Öner'in kabrini ziyaret etti. Pamukörenspor futbolcuları, "Senin için oynadık, kupayı sana getirdik" ifadeleri kullanılarak Öner'in kabrinin üzerine bıraktıkları kupa fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayımlayarak takım arkadaşlarına olan vefalarını gösterdi. - AYDIN

Pamukörenspor Burak Can'ı unutmadı
Pamukörenspor Burak Can'ı unutmadı

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Burak Can, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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