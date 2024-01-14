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Panathinaikos, AEK ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Panathinaikos, AEK ile 2-2 berabere kaldı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde AEK ile 2-2 berabere kaldı. Maçta ev sahibi ekip öne geçse de Panathinaikos skoru eşitledi. Panathinaikos, öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle beraberliği kabul etmek zorunda kaldı. Bu sonuçla Panathinaikos 41 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturan PAOK ile aynı puana sahip oldu.

Panathinaikos, AEK ile 2-2 berabere kaldı
14.01.2024 - 23:57,
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Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligde çıktığı üçüncü maçında konuk olduğu AEK ile 2-2 berabere kaldı.

Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ekipleri karşı karşıya getiren maçta AEK ile Panathinaikos kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip, maçın 24. dakikasında Levi Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Panathinaikos, 31. dakikada Tin Jedvaj'la skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Panathinaikos, 66. dakikada Willian Arao'nun golüyle 2-1 öne geçerken AEK, 90+6. dakikada Levi Garcia'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e yükseltti. AEK ise 39 puana çıktı. PAS Giannina'yı 4-0 yenen PAOK, 41 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: AA
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