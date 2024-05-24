Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek finale yükseldi

Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko\'yu mağlup ederek finale yükseldi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale yükseldi. Başantrenör Ergin Ataman, Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan vatandaşlara teşekkür etti. Ataman, savunmada gösterdikleri iyi performansın galibiyeti getirdiğini belirtti ve takımının tecrübeli bir şekilde oynadığını vurguladı. Ayrıca, taraftarın da takımı olumlu etkilediğini söyledi.

24.05.2024 22:51
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THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale yükselen Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, "Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum ve hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, 51-50'den sonra savunmada çok iyi olduklarını vurguladı.

Defansif anlamda çok iyi olduklarını dile getiren Ataman, "İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Biz buraya Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil, kupayı kazanmak için geldik. Bir yarı final maçı nasıl oynanmalıysa öyle oynadık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Sarunas Jasikevicius böyle durumlarda 5 kısaya dönüyor. Biz de o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum. 12 yıl sonra Dörtlü Final'de oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Taraftarın da takımı olumlu etkilediğini söyleyen Ataman, şöyle konuştu:

"Bugün 4-5 bin Panathinaikos taraftarı vardı ama pazar günü burayı Oaka'ya çevireceğiz. Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum ve hepsine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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