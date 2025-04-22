SALON: OAKA Altion
HAKEMLER: Arturas Sukys, Mehdi Difallah, Ilija Belosevic
PANATHİNAİKOS: Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Gabriel 2, Hernangomez 20, Mitoglou 2, Ömer Yurtseven 14
ANADOLU EFES: Larkin 17, Nwora 3, Bryant 14, Smits 3, Thompson 8, Dozier JR 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Willis 11, Oturu 2
1'İNCİ PERİYOT: 21-18
DEVRE: 40-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-72
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, EuroLeague Çeyrek Final eşleşmesi ilk maçında sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-83 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 24 Nisan Perşembe günü TSİ 21.30'da Panathinaikos'un ev sahipliğinde OAKA Altion'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Panathinaikos, Anadolu Efes'i Yenerek Öne Geçti - Son Dakika
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