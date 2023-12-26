Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı

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Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Fatih Terim ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktölük için Fatih Terim ile anlaşma sağladı. Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımda çalışmamıştı. Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a gidecek olan Fatih Terim'in gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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