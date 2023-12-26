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Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Fatih Terim ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Terim, yarın Yunanistan'a gidecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı
26.12.2023 - 14:42,
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Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Fatih Terim ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktölük için Fatih Terim ile anlaşma sağladı. Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımda çalışmamıştı. Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a gidecek olan Fatih Terim'in gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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