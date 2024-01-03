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Panathinaikos, Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı mağlup etti - Son Dakika
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Panathinaikos, Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı mağlup etti

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti. Fotis Ioannidis ve Tonny Vilhena'nın golleriyle galibiyete ulaşan Panathinaikos, puanını 37'ye yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Son sırada bulunan PAS Giannina ise 9 puanda kaldı.

Panathinaikos, Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina\'yı mağlup etti
03.01.2024 - 23:59,
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden P anathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.

Lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, puanını 37'ye yükseltirken, 9 puanlı PAS Giannina son sırada kaldı.

Kaynak: AA
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