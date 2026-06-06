Panathinaikos, Olympiakos'u Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Panathinaikos, Olympiakos'u Geçti

06.06.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panathinaikos, Olympiakos'u 68-58 yendi ve final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Olympiakos'u 68-58 yenen Panathinaikos seride durumu 1-1 yaptı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün maçı kazandık ama serbest atış sayılarında yine gerideyiz. Olympiakos 14, biz 9 serbest atış kullandık. Bugün rakamlar biraz daha yakın. Her şey adil olduğu zaman sahada ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Olympiakos'a saygı duyuyorum, Avrupa Ligi'ni kazandılar ama biz de çok iyi bir takımız." diye konuştu.

Hakem yönetimini de değerlendiren Ataman, "Bartzokas elbette harika bir koç. Ona büyük saygı duyuyorum, bu yıl Avrupa Ligi'ni kazandı. Belki de son 10 yılın en iyi Yunan koçu. Ama hakemlerin aynı saygıyı bana da göstermesi lazım. Evet, belki bu sezon çok iyi şeyler yapamadım ama hala son 10 yılın en iyi, en başarılı koçu benim. Sadece Bartzokas'a gösterilen saygının aynısını görmeye ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos, Olympiakos'u Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

00:10
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
21:50
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 02:03:52. #7.12#
SON DAKİKA: Panathinaikos, Olympiakos'u Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.