Panathinaikos taraftarlarından Filistin\'e büyük destek

Spor

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Ergin Ataman'ın başında olduğu Panathinaikos'un taraftarları, EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta Filistin bayrakları açtı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları salonu hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı. Mücadeleyi Panathinaikos, 93-87 kazandı.