Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e büyük destek - Son Dakika
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Spor

Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e büyük destek

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Ergin Ataman'ın başında olduğu Panathinaikos'un taraftarları, EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta Filistin bayrakları açtı. Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı ve üzerinde 'Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük' yazılı dev bir pano açtı. Karşılaşmayı Panathinaikos, 93-87 kazandı.

13.11.2024 07:43  Güncelleme: 07:59
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Ergin Ataman'ın başında olduğu Panathinaikos'un taraftarları, EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta Filistin bayrakları açtı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan maçta, Panathinaikos taraftarları salonu hem Filistin hem de Lübnan bayrakları dalgalandırdı. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta, Panathinaikos'lu sporseverler, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı dev bir pano da açtı. Mücadeleyi Panathinaikos, 93-87 kazandı.

Panathinaikos taraftarlarından Filistin\'e büyük destek

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Son Dakika Spor Panathinaikos taraftarlarından Filistin'e büyük destek - Son Dakika

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