Papara Göztepe, 13. Haftada Bodrum Belediyesi ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Papara Göztepe, 13. Haftada Bodrum Belediyesi ile Karşılaşıyor

Papara Göztepe, 13. Haftada Bodrum Belediyesi ile Karşılaşıyor

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Papara Göztepe, 13'üncü hafta maçında evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, üst üste 13. galibiyetini hedefliyor.

20.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 12 maçı da kazanarak zirveyi kaptırmayan lider Papara Göztepe yarın evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takım üst üste 13'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Bodrum'u 3-0 yenerek yeniden 2'nci sıraya yükselen İnfo Yatırım Karşıyaka ise evinde 16.00'da 4'üncü basamakta yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Voleybol, Bodrum, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Papara Göztepe, 13. Haftada Bodrum Belediyesi ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırılacak ABD: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırılacak
21:06 Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:29:46. #1.12#
SON DAKİKA: Papara Göztepe, 13. Haftada Bodrum Belediyesi ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.