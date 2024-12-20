KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 12 maçı da kazanarak zirveyi kaptırmayan lider Papara Göztepe yarın evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takım üst üste 13'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Bodrum'u 3-0 yenerek yeniden 2'nci sıraya yükselen İnfo Yatırım Karşıyaka ise evinde 16.00'da 4'üncü basamakta yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'la karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Papara Göztepe, 13. Haftada Bodrum Belediyesi ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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