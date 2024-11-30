Papara Göztepe, Sakarya Voleybol ile 10. Galibiyet Peşinde - Son Dakika
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Spor

Papara Göztepe, Sakarya Voleybol ile 10. Galibiyet Peşinde

Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider olan Papara Göztepe, evinde Sakarya Voleybol ile karşılaşarak 10'da 10 yapmayı hedefliyor. Karşıyaka'nın da maçı var.

30.11.2024 11:50
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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 9'da 9 yapan lider Papara Göztepe, yarın evinde Sakarya Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 10'uncu hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyeti bulunan rakibini yenerek üst üste 10'uncu galibiyetini almayı hedefliyor. Zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka ise evinde Çanakkale Belediyespor'la rakip olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Öte yandan Karşıyaka'da kulüpteki olağanüstü kongre süreci ve yaşanan belirsizliğe rağmen Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, oyuncular ve personelin maaşlarını yine zamanında ödeyerek basketboldaki gibi mağduriyet yaşanmasının önüne geçti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Papara Göztepe, Sakarya Voleybol ile 10. Galibiyet Peşinde - Son Dakika

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