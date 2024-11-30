Papara Göztepe, Sakarya Voleybol ile 10. Galibiyet Peşinde

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 9'da 9 yapan lider Papara Göztepe, yarın evinde Sakarya Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak 10'uncu hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyeti bulunan rakibini yenerek üst üste 10'uncu galibiyetini almayı hedefliyor. Zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka ise evinde Çanakkale Belediyespor'la rakip olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Öte yandan Karşıyaka'da kulüpteki olağanüstü kongre süreci ve yaşanan belirsizliğe rağmen Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, oyuncular ve personelin maaşlarını yine zamanında ödeyerek basketboldaki gibi mağduriyet yaşanmasının önüne geçti.