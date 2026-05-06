Para Atletizm Millî Takımından 4 Bronz Madalya
Para Atletizm Millî Takımından 4 Bronz Madalya

06.05.2026 03:30
Türkiye, Fas'taki Grand Prix serisinde 4 bronz madalya kazanarak önemli başarı elde etti.

Para Atletizm Milli Takımı, Fas'ta düzenlenen Grand Prix serisinin üçüncü etabında 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Rabat'taki organizasyonda 57 ülkeden 439 sporcu mücadele etti.

F12 cirit atmada 37.95 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 3'üncü olan milli sporcu Serap Demirkapu, F12 gülle atma kategorisinde de 10.29 metrelik derecesiyle yine 3. oldu.

Hatice Güçlü ise T13 1500 metrede 4: 46.73'lük derecesiyle yine Türkiye rekoru kırarak yarışı 3. sırada tamamladı.

Milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu da kılavuz atlet Mehmet Sait Güner eşliğinde çıktığı T12 200 metre yarışında 27.44'lük derecesiyle 3'üncü oldu.

T12 uzun atlamada 4.70 metrelik atlayış gerçekleştirerek bir başka Türkiye rekoru kıran Para atlet Melisa Emine Avşar, organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla, Türkiye, organizasyonu 4 bronz madalya ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ayhan Yıldırım, milli sporcuların sergilediği performansın federasyon stratejilerinin doğruluğunu teyit ettiğini belirterek, "Madalya kürsüsünde yer almamızın yanı sıra, özellikle Türkiye rekorlarının kırılmış olması, sporcularımıza duyduğumuz güvenin ne kadar yerinde olduğunun en somut göstergesidir. Teknik heyetimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

