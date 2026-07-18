Para Bisikletçilerden Tarihi Başarı - Son Dakika
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Para Bisikletçilerden Tarihi Başarı

Para Bisikletçilerden Tarihi Başarı
18.07.2026 20:00
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Türkiye, Para Bisiklet Avrupa Kupası'nda ilk madalyalarını kazandı. Bakan Bak tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışları'nda bir gümüş ve bir bronz madalya elde ederek Türkiye'ye branş tarihindeki ilk madalyaları kazanan milli para bisikletçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya'nın Püchov kentinde gerçekleştirilen Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışlarında, bir gümüş ve bir bronz madalya elde ederek branş tarihindeki ilk madalyaları kazanan milli para bisikletçilerimizi tebrik ediyorum. Para Bisiklet Avrupa Kupası Yol Yarışlarında C3 kategorisinde gümüş madalya kazanan Fırat Uğur ile kadınlar tandem kategorisinde bronz madalya elde eden Tuana Filiz ve pilotu Ayça Erdoğan ülkemize ilk Avrupa Kupası dereceleri ve madalyaları kazandırarak bizleri gururlandırdı. Milli para bisikletçilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın kazandığı tarihi madalyalarda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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