Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yarışmanın ilk gününde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Para milli atletlerden Tunus'ta 5 madalya - Son Dakika

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