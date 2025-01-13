Para Tekvando Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Para Tekvando Şampiyonası Sona Erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası tamamlandı.

13.01.2025 23:46
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası sona erdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya alan sporcular dahil 148 ismin katıldığı şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez para poomsae branşında da bir ulusal şampiyona yapıldı.

Kategorilerine göre altın madalya kazanan isimler şöyle:

Para tekvando erkekler:

K44 58 kilo: Ali Can Özcan

K44 63 kilo: Mahmut Bozteke

K44 70 kilo: Yusuf Yünaçtı

K44 80 kilo: Emre Bulgur

K44 +80 kilo: Mehmet Sami Saraç

K41 58 kilo: Muhammed Asbala

K41 63 kilo: Sabit Köse

K41 70 kilo: Fatih Gültekin

K41 +75 kilo: Adem Arslan

Para tekvando kadınlar:

K44 47 kilo: Büşra Emire

K44 52 kilo: Meryem Betül Çavdar

K44 57 kilo: Gamze Gürdal

K44 65 kilo: Ayşe Dudu Karatay

K44 +65 kilo: Melis Türk

K41 47 kilo: Semra Kaya

K41 +65 kilo: Nisanur Yiğit

Para poomsae:

Yıldız erkekler: Hasan Ali Koç

Genç erkekler: Sedat Demir

Büyük kadınlar: Gizem Bayrak

Büyük erkekler: Berkay Çotaoğlu

Büyükler pair: Ayşe Selenay Akyazıcı-Yasin Şimşek

P22 genç erkekler: Abdülmecid Türk

P22 büyük erkekler: Eren Yılmaz

P22 büyük kadınlar: Fatima Kevser Kıdeyş

P22 büyükler pair: Fatima Kevser Kıdeyş-Eren Yılmaz

P22 büyükler erkek takım: Tamer Yazıcı-Semih Mallı-Mervan Avak Babayean

P23 yıldız erkekler: Muhammed Mustafa Şimşek

P23 büyük erkekler: Yusuf Eymen Otalı

P23 büyük kadınlar: Melissa Şimşek

P23 büyükler pair: Yusuf Eymen Otalı-Melissa Şimşek

P33 büyük erkekler: Fahrettin Karabağ

P33 büyük kadınlar: Zeynep İrem Deveci

P34 genç erkekler: Muhammed Eymen Ezezel

P51 büyük erkekler: Ramazan Kartal

P52 büyük erkekler: Hasan Ördek

P53 büyük erkekler: Mustafa Arda Doğan

P72 büyük kadınlar: Vahide Ziyşan Hotun

P72 büyük erkekler: Okan Otun

P72 büyükler pair: Vahide Ziyşan Hotun-Okan Otun

İki Türk isim para tekvandolcuların sınıflandırılmasını yaptı

Geçen yıl kasım ayında Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bahreyn'de para sporcularının sınıflandırılması için düzenlenen uluslararası seminere katılarak bu konuda yetkili alan Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu, Türkiye Şampiyonası'nda görev yaptı.

Şampiyonada para tekvandocuların sınıflandırmasını, bu ikisi isim gerçekleştirdi. Türkiye dışında bu yetki Avrupa'da sadece üç ülkede bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Para sporcuların sınıflandırılması bizim için çok önemli bir konuydu. Ankara'daki organizasyonumuzda sporcularımız sınıflandırılarak yarışmalarına çıktı. Şubat Ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda da yetkili isimlerimiz Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Para Tekvando Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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