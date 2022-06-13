Para Yüzme Dünya Şampiyonası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sümeyye Boyacı, Spor, Son Dakika

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