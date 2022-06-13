Para Yüzme Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası

13.06.2022 20:38
Para Yüzme Dünya Şampiyonası

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.

Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sümeyye Boyacı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Yüzme Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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