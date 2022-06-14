Para Yüzme Dünya Şampiyonası

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Portekiz, Spor, Son Dakika

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