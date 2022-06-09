Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de yapılacak - Son Dakika
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de yapılacak

09.06.2022 10:57
Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de yapılacak

Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 12-18 Haziran tarihlerinde Madeira Adası'nda düzenlenecek.

Paralimpik oyunlarından sonra en büyük para yüzme organizasyonu olan şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak. Paralimpik Oyunları için kota puanlarını doğrudan etkileyen şampiyonada Türkiye'yi 3 farklı kategoride 6 sporcu temsil edecek.

Bugün Portekiz'e hareket edecek milli takımda şu isimler yer alıyor:

Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu ve Meryem Nur Tunuğ.

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Milli sporcular su altından madalya çıkarmakta kararlı Milli sporcular su altından madalya çıkarmakta kararlı
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de yapılacak - Son Dakika

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