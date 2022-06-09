Paralimpik oyunlarından sonra en büyük para yüzme organizasyonu olan şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak. Paralimpik Oyunları için kota puanlarını doğrudan etkileyen şampiyonada Türkiye'yi 3 farklı kategoride 6 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de yapılacak - Son Dakika

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