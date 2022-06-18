Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Olimpik Yüzme Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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