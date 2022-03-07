Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da yüzme turnuvasında yarışacak - Son Dakika
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Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da yüzme turnuvasında yarışacak

07.03.2022 13:54
Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da yüzme turnuvasında yarışacak

Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da "2022 IPC Yüzme Lignano Turnuvası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da "2022 IPC Yüzme Lignano Turnuvası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlıklarını sürdüren Özel Sporcular Para Yüzme Milli Takımı, 7- 14 Mart tarihlerinde Lignano kentinde yapılacak turnuvaya katılmak üzere hava yoluyla İtalya'ya hareket etti.

Milli takımda, Ahmet Mintaz, Deniz Şevin Şentuna, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Mert Aslan, Seçil Açıkgöz, Veysi Turan yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Federasyon olarak hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na para yüzme branşında katılım sağlamak ve başarılı sonuçlar almak. Para atletizm de olduğu gibi para masa tenisi ve para yüzme branşlarında da bir ilki başarmak istiyoruz. Sporcularımıza ve kafilemize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da yüzme turnuvasında yarışacak
Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da yüzme turnuvasında yarışacak
Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da yüzme turnuvasında yarışacak

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Türkiye, İtalya, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Yüzme Milli Takımı, İtalya'da yüzme turnuvasında yarışacak - Son Dakika


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