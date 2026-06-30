Paraguay, Almanya'yı Penaltılarda Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paraguay, Almanya'yı Penaltılarda Geçti

30.06.2026 02:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paraguay, Almanya'yı 1-1 biten maçta penaltılarda 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Stat: Boston

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Almanya: Neuer, Tah, Rudiger (Dk. 110 Thiaw), Pavlovic (Dk. 79 Anton), Kimmich, Wirtz (Dk. 110 Amiri), Havertz, Brown, Sane (Dk. 88 Woltemade), Nmecha (Dk. 46 Goretzka), Ündav (Dk. 63 Musiala)

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 99 Ojeda), Alonso (Dk. 120+2 Balbuena), Gomez, Almiron (Dk. 91 Velazquez), Canale, Cubas, Bobadilla (Dk. 99 Sanabria), Galarza, Enciso (Dk. 57 Mauricio), Avalos (Dk. 55 Caballero)

Gol: Dk. 42 Enciso (Paraguay), Dk. 54 Havertz (Almanya)

Sarı kartlar: Dk. 65 Cubas, Dk. 117 Galarza (Paraguay), Dk. 106 Havertz, Dk. 115 Musiala (Almanya)

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup eden Paraguay, adını son 16 turuna yazdırdı.

Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra 12 yıllık aranın ardından tekrar kupaya uzanmak isteyen Almanya ile Türkiye'nin de bulunduğu D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay, Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı.

Maçın 2. dakikasında Paraguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Alonso, sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Neuer yakın mesafeden gole izin vermedi. Devamında top Alonso'dan dışarı çıktı.

8. dakikada Almanya'da Pavlovic'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Wirtz'in şutu üstten auta çıktı.

42. dakikada Paraguay, 1-0 öne geçti. Paraguay'da Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso, kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi.

Paraguay, devreye 1-0 önde girdi.

54. dakikada Almanya 1-1 eşitliği sağladı. Almanya'da sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Havertz, kafa vuruşunu yaptı ve kalenin sağ köşesinden topu filelerle buluşturdu.

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.

Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Almanya, turnuva tarihinde ilk kez seri penaltılarla kaybetti

Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Paraguay, Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın 2018 ve 2022 sonrası 2026'da da yüzü gülmedi

Dünya Kupası'nda 12 yıl sonra tekrar şampiyonluk hedefleyen Almanya, son 32 turunda elendi.

Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) gruptan çıkamayarak yaşadığı başarısızlıklara 2026'da son 32 turunda elenerek bir yenisini ekledi.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.

Kaynak: AA

Paraguay, Almanya, Turnuva, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraguay, Almanya'yı Penaltılarda Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

02:37
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
23:20
Skandal görüntüler Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 03:09:40. #7.13#
SON DAKİKA: Paraguay, Almanya'yı Penaltılarda Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.