Paralimpik milli sporcu Mahmut Bozteke, 20-22 Kasım tarihlerinde Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenecek Dünya Para Tekvando Şampiyonası'na, organizasyondaki ilk altın madalyasını kazanma motivasyonuyla gidecek.

Paralimpik Oyunlar'da bir, Avrupa Şampiyonası'nda ise 5 altın madalyası bulunan Mahmut, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde ettiği dünya şampiyonasında ilk kez podyumun zirvesine çıkmak istiyor.

Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5'inci Avrupa şampiyonluğunu kazandığı 2026'nın şu ana kadar çok iyi geçtiğini belirterek "Bu yıl hiçbir mağlubiyetim yok. Raunt dahi vermeden buraya kadar geldim. (Dünya şampiyonası) Geçen sene yapılacaktı, bazı aksiliklerden dolayı bu seneye ertelendi. Daha fazla odaklanma süremiz oldu." diye konuştu.

Koleksiyonundaki tek eksik parça olan dünya şampiyonluğunun kendisi için önemi sorulan 29 yaşındaki tekvandocu, "Koleksiyonumuzda altın madalyamız eksik ama 'ertelendikçe güzelleşir' diye bir söz de var. Yani güzelleştiği için erteleniyordur. Belki de o güzel an, güzel yıl, bu yıldır diye düşünüyorum. O şekilde kendimi motive ediyorum. Tek eksiğim dünya şampiyonluğu. Şöyle bir tablo gibi düşünün, tablonun tek eksik parçası o. Onu da bu yıl Allah nasip ederse alacağız." ifadelerini kullandı.

"Asıl hedefimiz Los Angeles 2028"

Muju'daki organizasyonda altın madalya aldığı takdirde aynı anda Avrupa, dünya ve Paralimpik Oyunlar şampiyonu ünvanını elinde tutacağı hatırlatılan Mahmut, "Sürekli tarih yazarak geldik bugünlere. Her şeyin ilkini başararak geldik. Tekvandoda ilk paralimpik madalyayı ülkemize ben getirmiştim. Bronz madalya, Tokyo'da. İlk altın madalyayı da ben getirdim, Paris'te. Şimdi Avrupa, dünya ve Paralimpik Oyunları şampiyonluğunu, üçünü de arka arkaya alıp tekrar tarihe adımızı yazdırmak benim için de ayrı bir gurur olur. Ki hedefimiz de o. Biz ışık olacağız ki arkamızdan gelen sporcularımız o ışıktan faydalanıp daha ileriye gidebilsin." yorumunu yaptı.

K44 63 kilo kategorisinde mücadele eden Mahmut, gelecek yıla dair beklentilerinin ne olduğu sorusuna ise "2027 yılı için çok bir hedefim yok. Bir Avrupa şampiyonamız olacak. Ama ertelendiği için tekrar bir dünya şampiyonluğumuz da olacak. İkinci dünya şampiyonluğu hedefim tekrar olacak. Şu an Paralimpik Oyunları'na nereden baksak katılmak için kotayı almış bulunuyoruz. Bizim asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları." yanıtını verdi.