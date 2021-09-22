Paralimpik Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası, Mersin'de tamamlandı.

TBESF'den yapılan açıklamaya göre, kadınlar, erkekler ve gençler kategorilerinde organize edilen şampiyonada 12 sporcu mücadele verdi.

Paralimpik Yelken Milli Takım seçmesi niteliğindeki şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve Toroslar Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Vedat Yüksel tarafından takdim edildi.

Kategorilerine göre derece alan sporcular şöyle:

Kadınlar

1. Miray Ulaş

2. Büşranur Çelik

3. Serap Müge Yıldız

Erkekler

1. Hüseyin Akbulut

2. Atilla Altay

3. Erhan Girgis

Gençler

1. Büşranur Çelik

2. Furkan Çelik

3. Serap Müge Yıldız