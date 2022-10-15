- Paratiatlon Dünya Kupası'nda dereceye girenler belli oldu

Başkan Yücel: "Triatlon bizim için son derece önemli"

ANTALYA - Alanya'da bu yıl 31.'si düzenlenen Paratiatlion Dünya Kupasında sonuçlar belli oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Paratiatlon Dünya Kupasının ve Triatlon Avrupa Kupasının ilçede düzenlenmesinin Alanya için önemli olduğunu söyledi.

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 31. kez ev sahipliği yaptığı Triatlion Avrupa Kupası ve Paratiatlion Dünya Kupası başladı. Etkinliğin ilk günü Paratiatlion Dünya Kupası heyecanı ile başladı. 81 sporcu 11 kategoride mücadele etti. 750 metre yüzme, 20 kilometre pedal çevirme ve 5 kilometrelik koşu etaplarında yarıştı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlion Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Perez ve ilçe protokolü tarafından verildi. Paratiatlion Dünya Kupası'nda 11 kategoride Erkeklerde; Jules Ribstein, Daniel Molina, Alexis Hanquinquant, Martin Schulz, Thibaut Rigaudeau ve Ahmed Andaloussi oldu. Kadınlarda ise Elise Marc, Marta Francés Gmez, Alisa Kolpakchy, Francesca Tarantello ve Brenda Osnaya Alvarez birinci oldu.

"Triatlon bizim için son derece önemli"

Hem Avrupa hem de Dünya kupasının ilçede yapılmasının önemini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya turizmin başkenti olmakla birlikte sporunda başkenti, Alanya Belediyesi 70'e yakın ulusal ve uluslararası etkinliklere imza atan bir belediye. Uluslararası organizasyonlardan birisi olan triatlon bizim için son derece önemli. Özellikle 2021 yılının en güzel organizasyon seçilmesi, bununda dünyada sürekliliği olan 31 yıldır aralıksız devam eden 2 organizasyondan birisi olması bizim için son derece önemlidir. Alanya'nın güzelliklerine güzellik katan, renkliliğine renk katan ve her türlü sosyal, ekonomik değerlerine değer katan bir organizasyon. Bugünde bu vesileyle 600'ün üzerindeki 27 ülkeden sporcunun katılmasıyla bu organizasyonun gerek ülkemiz gerekse şehrimiz için uluslararası nitelikte önemini bir kez daha oraya koymuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.