Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme - Son Dakika
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Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk\'a dev sözleşme
26.06.2025 10:16
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk için çıkan Suudi Arabistan iddiaları nedeniyle harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp, Buruk'a maaşında zam yapılarak yeni sözleşme teklif edecek. Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek.

Süper Lig devi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için çıkan Suudi Arabistan iddiaları nedeniyle yönetim harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp Buruk'a maaşında zam yapılarak yeni sözleşme önerisiyle gidecek.

ZAM YAPILACAK

Buruk için çıkan Suudi Arabistan haberleri yönetimi harekete geçirdi. Sarı kırmızılı takımda başkan Dursun Özbek, geçen sezon 110 milyon TL alan Okan Buruk'un yıllık ücretini 140-150 milyon TL bandına çıkararak 1+2 yıllık yeni mukavele önerecek.

Başakşehir ve Galatasaray'da Süper Lig şampiyonlukları gören Okan Buruk'un yol haritasında Avrupa'da bir kulüp çalıştırmak var.

Suudi Arabistan, Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Zam, Son Dakika

Son Dakika Spor Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Resul Bey:
    Yazık verilen paralara bak, emekli 15 bin TL ile aç kalmamaya çalışıyor yazıklar rolsun 28 2 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Ben Amerika boston üniversitesi mezunuyum 3 dil biliyorum ailem burda olduğu için geldim turkiye ye şu an Bim de kasiyer olarak çalışıyorum asgari ücret alıyorum bu ülke bitmiş sadece  luk elit kesim memur kesim halinden memnun geriye kalan p asgari ücret özel şirketler emekli öğrenci ev hanımı bitmiş durumda 10 11 Yanıtla
  • Faruk AK:
    Pensilvanya da çiftlik evine gönderir merak etmeyin 4 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Bulamazsa benim evde Boş Yer var yardımcı olurum seve seve 5 1 Yanıtla
  • 830706:
    seçil erzana versin. 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme - Son Dakika
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