Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk\'a dev sözleşme

Ramazan Karakuş:

Ben Amerika boston üniversitesi mezunuyum 3 dil biliyorum ailem burda olduğu için geldim turkiye ye şu an Bim de kasiyer olarak çalışıyorum asgari ücret alıyorum bu ülke bitmiş sadece  luk elit kesim memur kesim halinden memnun geriye kalan p asgari ücret özel şirketler emekli öğrenci ev hanımı bitmiş durumda