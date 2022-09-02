Fransa 'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 2024 olimpiyat oyunlarına kota puanı veren organizasyonun ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti. Kadınlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ikinci gününde 3 sıklette 5 sporcu mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Merve Dinçel'den gümüş madalya - Son Dakika

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