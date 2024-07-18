PARİS 2024'E DOĞRU - Türkiye kürek sporunda Paris'te "ilk"leri yaşayacak - Son Dakika
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PARİS 2024'E DOĞRU - Türkiye kürek sporunda Paris'te "ilk"leri yaşayacak

PARİS 2024\'E DOĞRU - Türkiye kürek sporunda Paris\'te "ilk"leri yaşayacak

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda "ilk"leri yaşayacaklarını söyledi.

18.07.2024 11:58
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Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda "ilk"leri yaşayacaklarını söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Elis Özbay, kürek branşında Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın sporcu olacak.

Para kürek branşında da karışık iki çifte kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ekibi, Türk spor tarihine geçti. Türkiye böylece tarihinde ilk kez kürek branşında paralimpik oyunlarına sporcu gönderme hakkı kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kürek sporunun 100. yılında milli sporcuların önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

"2024 senesi bizim yılımız olacak diye başlamıştık. Görüyoruz ki gerçekten bu yıl bizim yılımız." diyen Ertürk, "İlk kez geçen yıl kurulan Para Kürek Milli Takımı'mızın elde ettiği 3 madalyayla 2024'e adım attık. Milli takımımız bu yıl pek çok yarışta şu ana kadar toplam 28 madalya elde etti. Asıl büyük başarımız, tarihe altın harflerle yazılan olimpiyat ve paralimpik oyunları kotaları oldu. Türkiye Kürek Milli Takımı olarak hem olimpiyat oyunları hem de paralimpik oyunlarında kota elde ettik." ifadelerini kullandı.

Ertürk, Paris 2024'e artık kısa bir süre kaldığına dikkati çekerek, "Milli sporcumuz Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alarak oyunlarda ülkemizi temsil edecek ilk kadın kürekçi oldu. Sabırsızlıkla onu Paris'te izlemeyi bekliyoruz. Ayrıca geçen yıl kurduğumuz Para Kürek Milli Takımı'mız, Türk kürek tarihinde ilk kez paralimpik oyunlarına kota aldı. Bu ilkleri camiamıza yaşattığımız için gururluyuz." diye konuştu.

"Yükselen bir ivmemiz var"

Göreve 2021 yılının sonlarına doğru geldiklerini hatırlatan Erhan Ertürk, şöyle devam etti:

"Hem kürek sporunu yurt içinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek hem ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak hem de eksik gördüğümüz tüm noktaları tamamlayarak kürek sporunu geliştirmek için plan yapmıştık. 2022 yılında 31 madalya, 2023 yılında 43 madalya ve bu yılın ilk yarısına kadar ise 28 madalya elde ettik. Yükselen bir ivmemiz var ve durmadan devam ediyoruz. Kürek sporunun branşlarını artırdık. Deniz küreği branşını geliştirdik. 'Beach sprint' dediğimiz sahil sürat ya da kumsal sürat yarışlarını ekledik. Para kürek branşını hayata geçirdik. Adıyaman, Edirne, Ankara gibi pek çok ilimizde yepyeni kürek parkurları hayata geçirdik. Kürek sporunun yayılması için 'Kürek her yerde' projesini başlatarak sporun tabana yayılması sürecine ilk adımı attık. Milli takımımızın gelişimi için bakanlığımız, sponsorlarımız ve kamu kurumlarımızın destekleriyle her türlü imkanı seferber ettik. Kısacası son 3 senede hiç durmadık. Bu yoğun çalışma süreci; Paris'e giderek, ülkemize yeni kürek parkurları kazandırarak ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini alarak doğru yolda olduğumuzu, başardığımızı gösterdi."

Meriç Nehri, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Ertürk, 2024'ün ikinci yarısındaki hedeflerine ilişkin ise "En büyük hedefimiz Paris'ti. Artık 3 sporcuyla Paris 2024'teyiz. Ancak hedeflerimiz elbette bunlarla sınırlı değil. Paris'ten hemen sonra ev sahibi olduğumuz 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Edirne'de başka bir ilki yaşayacağız. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan bir hafta sonra ise Balkan Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, Edirne Valiliği'mizin ve Edirne TED Koleji'nin destekleriyle Meriç Nehri'nde inşa ettiğimiz kürek parkuru, ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ülkemizde böyle büyük bir organizasyonu yapacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Öte yandan, milli takımımızın madalya sayısını artıracağına inancımız tam. Kısacası kürek sporunun 100. yılı 2024, dopdolu bir 100. yıl olacak. Umarız başarılarımız daim olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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