Paris 2024 Olimpiyat Madalyalı Atıcılar Mersin'de Genç Sporcularla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Madalyalı Atıcılar Mersin'de Genç Sporcularla Buluştu

Paris 2024 Olimpiyat Madalyalı Atıcılar Mersin\'de Genç Sporcularla Buluştu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de genç atıcılık sporcularıyla buluştu. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

27.08.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı.

Organizasyonda farklı illerden katılan 455 sporcu, resmi antrenmanların ardından atışlarını yaptı.

Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da kompleksi ziyaret etti, sporculara başarı diledi.

Çolakoğlu, Dikeç ve Tarhan, havalı silahlar müsabakalarında dereceye giren genç sporculara madalyalarını verdi.

Törenin ardından gazetecilere konuşan Çolakoğlu, yarışmaya katılan sporculardan 5'inin Türkiye'yi Dünya Gençler Şampiyonası'nda temsil edeceğini söyledi.

Kompleksin, dünyadaki en iyi atıcılık tesislerinden biri olduğunu belirten Çolakoğlu, "Yarışmalarımız devam edecek. İnşallah yeni Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhanlar yetiştireceğiz." diye konuştu.

Tesis amirliği yaptığı poligona olimpiyat ikincisi olarak döndü

Yusuf Dikeç de 7 yıl tesis amirliği yaptığı poligona adının verilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.

Genç sporcularla bir araya geldiklerini dile getiren milli sporcu, şöyle konuştu:

"Gençlerimize güveniyor, başarıları daha üst seviyelere çıkaracaklarına inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok. Bizleri aralarında görmeleri onlar için motive kaynağı. Gençlere idol olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gençlerimize şunu söylüyorum, ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları var yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin. Ülkeyi bir yerlere taşımak için el ele vermemiz gerekiyor. Gençlerimize güvenim sonsuz. Ülkemizi üst seviyeye taşıyacaklardır."

Şevval İlayda Tarhan da adının verildiği tesiste bulunmanın sevincini yaşadığını kaydetti.

Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, 1 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, mersin, Gümüş, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Madalyalı Atıcılar Mersin'de Genç Sporcularla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
15:17 Konya’da çiftçiler ayaklandı Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var Konya'da çiftçiler ayaklandı! Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 20:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Madalyalı Atıcılar Mersin'de Genç Sporcularla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement